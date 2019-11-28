قبل مواجهة النجم.. فايلر بين السير على طريق لاسارتي أو البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستعد فريق الأهلي لانطلاقة مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة النجم الساحلي، غدًا الجمعة، ضمن المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

الأهلي سيخوض مرحلة دور المجموعات للمرة الرابعة على التوالي منذ التعديل الذي طرأ على البطولة الأفريقية بعدما قرر الاتحاد الأفريقي تعديل مرحلة المجموعات لتنطلق من دور الـ16 بدلاً من الثمانية.

مرحلة المجموعات في نظامها الجديد انطلقت منذ نسخة 2017 لينجح الأهلي خلال هذه البطولة في الوصول إلى النهائي بجانب نهائي 2018 إلا إن حلم التتويج باللقب الأفريقي التاسع تبخر بالخسارة على يد الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

انطلاقة الأهلي أمام النجم ستكون المواجهة الخارجية الأولى بعد ثلاث نسخ حيث لعب الفريق الأحمر مبارياته الأولى في النسخ الماضية على ملعبه.

- تعادل سلبي

في نسخة 2017، تواجد الأهلي والذي كان يقوده وقتها حسام البدري في المجموعة الرابعة رفقة الوداد البيضاوي المغربي والقطن الكاميرون وزاناكو الزامبي.

الأهلي بدأ مشواره من القاهرة عندما واجه بطل زامبيا إلا أن بطل مصر فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور ليخرج بالتعادل السلبي على ملعب "برج العرب".

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وفي النهاية صعد الأهلي محتلاً وصافة المجموعة بعدما جمع 11 نقطة متفوقًا على زاناكو بفارق الأهداف وبفارق نقطة عن الوداد البيضاوي والذي تصدر المجموعة.

- لا جديد

في النسخة قبل الماضية شهدت مرحلة المجموعات تواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من الترجي التونسي وكامبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز البتسواني.

الأهلي بدأ المشوار من مصر إلا أن الفريق الأحمر عاد من جديد ليخسر نقطتين على ملعبه وبين جماهير بالتعادل السلبي أمام الترجي في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب.

ورغم بداية الأهلي السيئة مع البدري في مرحلة المجموعات اثر التعادل مع الترجي والخسارة من كامبالا سيتي الأوغندي (2-0)، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون تمكن بعد خلافة البدري من تحقيق أربع انتصارات متتالية ليصعد متصدرًا المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

- فوز مع لاسارتي

في عهد المدرب السابق للأهلي الأوروجوياني مارتن لاسارتي استطاع الأهلي أن يبدأ مشواره بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب".

الأهلي حسم مرحلة المجموعات بحصوله على الصدارة بعشر نقاط بفارق نقطة عن سيمبا التنزاني والذي احتل المركز الثاني.