العلمين تستعد لاستقبال بطولتي "الكانوي والكاياك" كأول حدث رياضي

يقيم الاتحاد المصري للكانوي والكاياك البطولة العربيه والبطولة الأفريقية للكانوي والكاياك والباراكانوي والتي تستضيفها بحيرات العلمين الجديده كأول بطولة تقام في مدينة العلمين، خلال الفتره من ١١ - ١٥ ديسمبر المقبل، وأول معسكر ادولي للسلالوم من ٨ - ١٦ ديسمبر ويليه من ٩ - ١٦ المعسكر الدولي للبارا كانوي بمشاركة ٥ دول هى مصر والسودان وغانا ونيجيريا والجزائر.

و قامت لجان بالاتحاد المصري للكانوي والكاياك برئاسة رئيس الاتحاد المستشار محمد السكري وعضوية أعضاء مجلس الإدارة ومدير الإتحاد ورؤساء اللجان بتفقد مكان إقامة البطولة وتجهيزات واستعدادات المدينه لإستقبال ضيوف مصر بالصورة

اللائقة ومتابعة وصول الأدوات للبحيرات بالعلمين وإختيار فنادق إقامة الوفود واللجان المنظمة والضيوف.

وكان في استقبالهم المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين، والذي قدم كل الدعم لنجاح البطولة، وأحمد فضل وصفوت سالم من العلاقات العامه والمهندس أحمد حسن من القسم الهندسي بحضور أحمد شحاتة مندوب مديرية الشباب والرياضة بمطروح لإنهاء الإجراءات، وتم عقد العديد من الجلسات لبحث الاستعدادات والإجراءات الخاصه بالبطولة.

وأكد المستشار محمد السكري رئيس الإتحاد المصري للكانوي والكياك أن الاتحاد يستعد بقوه

Advertisements

لإستضافة البطولة العربيه والأفريقية للكانوي والكاياك بالعلمين الجديده كأول بطوله تقام ببحيرات العلمين في إطار توجهات الدولة بنشر السياحة الرياضية في مدينة العلمين الجديده والمدن الساحلية.

وقدم السمري الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الدعم المستمر للإتحاد سواء ماديا أو معنويا ورعايته للبطولتين وهو ما أدى إلى الوصول لهذا المستوى من التجهيزات التي ستؤدي بدورها إلى نجاح البطولتين.

وأشاد السكري بجهود المهندس أسامة عبد الغني رئيس مدينة العلمين الجديدة ودوره في توفير كل الدعم من جهاز مدينة العلمين بأقسامه المختلفه لنجاح البطولة الأولى بالعلمين الجديدة.

وتم الإستقرار على فندق و ريزورت تيوليب الساحل الشمالي لإقامة الوفود المشاركة بالبطولة واللجان المنظمه بعد التأكد من توفر جميع مطالب الوفود واللجان واستعدادات الفندق للبطولة على أعلى مستوى.