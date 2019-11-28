فايلر يطمئن على حالة رامي ربيعة

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق اليوم الخميس؛ من أجل الاطمئنان على حالة رامي ربيعة مدافع الفريق الذيتعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ في نهاية مران الفريق أمس الأربعاء على استاد الجامعة التونسية.
تشهد الجلسة الوقوف علي حالة اللاعب وحسم موقفه من التواجد فيقائمة مباراة النجم، ومن المقرر أن يخضع ربيعة للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي اليوم على استاد رادس.
ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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