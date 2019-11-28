فايلر وحسام عاشور في مؤتمر مباراة الأهلي والنجم الساحلي

يحضر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحسام عاشور كابتن الفريق، اليوم الخميس المؤتمر الصحفي لمباراة النجم الساحلي الذي يقام في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد رادس؛ للحديث عن المباراة المقرر إقامتها

غدا الجمعة، والرد على الاستفسارات الفنية الخاصة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم« كاف».

وينطلق المؤتمر الصحفي في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس الثامنة والنصف مساء

بتوقيت القاهرة، على أن يعقبه مران الأهلي الرئيسي الذي يقام أيضا على ملعب رادس في نفس توقيت المباراة.

يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت تونس على ستاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.