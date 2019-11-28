فرنسا تطلب مواجهة المنتخب الأولمبي وديا

تلقى المنتخب الأولمبي عرضا من إحدى شركات التسويق لخوض مباراة ودية مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي في مارس المقبل. خلال فترة التوقف الدولي في مارس المقبل. ويبحث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب عن افضل العروض لمباريات ودية من أجل توفير احتكاك قوي للفريق القومي استعدادا لاوليمبياد طوكيو 2020.

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