ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل نيجيريا في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قائمة الفريق التي سافرت إلى نيجيريا في العاشرة صباح اليوم الخميس استعدادا للقاء اينوجو رينجرز، يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. وتضم القائمة ٢٢ لاعبا هم: حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وطارق طه وويلفريد كانون وعبد الله بكري حمدي وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وطارق طه وويلفريد كانون وعبد الله بكري خط الوسط: عماد نبيل دونجا ومحمد فتحي وعمر جابر وأحمد توفيق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراوري وعبده لومالا خط الهجوم: جون أنطوي ومحمد الجباس و عمر العيوني

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