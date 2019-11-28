الإسماعيلي يستأنف تدريباته لمواجهة الاتحاد السكندري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري يوم السبت القادم على ملعب المكس في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً.

وكان الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة

الأول بنادي الإسماعيلي منح لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة عقب لقاء الجزيرة الإماراتي مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان تأهل الإسماعيلي على حساب الجزيرة الإماراتي الذي حقق الفوز عليه برباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والاياب وحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية.

وكان الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة

Advertisements

الأول بنادي الإسماعيلي أعن عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجة الاتحاد والتي تضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، محمد الشامى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتى، محمد حمدى زكى.

خط الهجوم: شيلونجو، حازم مرسى.