رياضة | أنيس بوجلبان في فندق الأهلي بتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنيس بوجلبان في فندق الأهلي بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار التونسي أنيس بوجلبان نجم المنتخب التونسي والأهلي الأسبق، مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تونس صباح اليوم الخميس.

وحرص بوجلبان خلال زيارته على مصافحة اللاعبين والتقى بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لدعم الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

وأكد أنيس بوجلبان على حرصه بزيارة بعثة الأهلي في تونس مع أي زيارة يقوم بها فريق كرة القدم بالنادي إلى العاصمة التونسية؛ من أجل استعادة الذكريات مع اللاعبين الذين سبق أن لعب بجوارهم خلال رحلة احترافه في الأهلي.

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وأشار إلى أنه يرتبط بعلاقات قوية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد فتحي وحسام عاشور لاعبي الفريق، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراة النجم الساحلي التونسي غدًا.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.