رياضة | كونتي يتحدى برشلونة للبقاء على قيد الحياة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يتحدى برشلونة للبقاء على قيد الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان على أهمية الفوز الذي حققه فريقه مساء أمس على مضيفه سلافيا براج التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز إنتر ميلان على مضبفه سلافيا براج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع إنتر ميلان رصيده للنقطة الـ7 ليأتي خلف برشلونة صاحب الصدارة والذي تأهل لدور الـ16 من البطولة وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الألماني الذي يأتي في المركز الثالث.

وقال كونتي بأن فريقه قد مباراة قوية ونجح في العودة للفوز بعد تعادل سلافيا براج مشيدًا بأداء لاعبيه في اللقاء.

Advertisements

وعن مباراة برشلونة المقبلة قال كونتي :"التأهل أصبح الآ مؤجلا حتى الجولة الأخيرة، عندما نواجه البارسا، ليس أمامنا سوى الفوز للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف :"سيكون الامر صعبا للغاية ضد البارسا، لكن يمكننا الاعتماد عى 80 ألف مشجع في ملعبنا لدعمنا، وهذا يجعلنا نقدم أقصى ما لدينا".

ويستضيف إنتر ميلان نظيره برشلونة يوم 10 من ديسمبر المقبل في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.