رياضة | الزمالك يتدرب على ملعب مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتدرب على ملعب مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس في الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وكانت بعثة الزمالك قد تواجدت في إثيوبيا بالأمس وتدرب الفريق هناك بسبب ظروف الترانزيت على أن تصل البعثة للكونغو اليوم.

واتفق هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن يتدرب الفريق اليوم على ملعب مازيمبي حتى يتأقلم اللاعبون على أرضية الملعب والوقوف على الإيجابيات والسلبيات.

يذكر أن هاني زادة سافر مبكرًا للكونغو للترتيب لوصول بعثة الفريق والإطمئنان على كل التفاصيل هناك لتذليل كل العقبات.

وكان الزمالك قد خسر أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري.

وضمت قائمة الزمالك كل من:

محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع

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طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.