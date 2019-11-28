رياضة | ليونيل ميسي يحتفل بالبالون دور مبكرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يحتفل بالبالون دور مبكرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنت الصحافة الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عقب قيادته فريقه للفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس الأربعاء.

وحقق برشلونة أمس الأربعاء فوزًا هامًا على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمن برشلونة بطاقة العبور لدور الستة عشر من البطولة الأوروبية في صدارة المجموعة ليبقى الصراع على البطاقة الثانية بين إنتر ميلان وبورسيا دورتموند.

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وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بالبالون دور مبكرا.

وأضافت الصحيفة أنه بالأمس ظهر الكابيتانو في مستوى عالٍ، ومزاح رائع، وتمكن من تسجيل هدف، وصنع هدفين آخرين في مواجهة دورتموند.

وتابعت الصحيفة أنه يوم يوم الاثنين من المنتظر أن يحتفل ميسي بالكرة الذهبية السادسة له في مسيرته.