رياضة | وائل جمعة يقدم دليل توقعه لفوز الأهلي على النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة يقدم دليل توقعه لفوز الأهلي على النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وائل جمعة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أن النادي الأحمر يملك كل المقومات لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام النجم الساحلي.

ويحل الأهلي ضيفًا غدًا الجمعة على النجم الساحلي في المباراة التي ستقام على ملعب "رادس" بالجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغرد جمعة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الأهلي أثبت جاهزيته بقيادة فايلر خاصة على المستوى الهجومي بتسجيله لـ23 هدف في 7 مباريات إضافة لخط دفاع متماسك".

وأضاف :"كل مقومات الفوز على النجم في مباراة الغد موجودة فبالتوفيق إن شاء الله ".

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

