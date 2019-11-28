رياضة | ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمباراة إينوجو رينجرز بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمباراة إينوجو رينجرز بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قائمة الفريق التي سافرت إلى نيجيريا في العاشرة صباح اليوم الخميس استعدادا للقاء إينوجو رينجرز يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة ٢٢ لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور

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خط الدفاع: رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وطارق طه وويلفريد كانون وعبد الله بكري

خط الوسط: عماد نبيل دونجا ومحمد فتحي وعمر جابر وأحمد توفيق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراوري وعبده لومالا

خط الهجوم: جون أنطوي ومحمد الجباس و عمر العيوني