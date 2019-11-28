رياضة | برشلونة يفقد ديمبلي في 6 مباريات حاسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفقد ديمبلي في 6 مباريات حاسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة للإصابة خلال مباراة فريقه أمس أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

ولم يتمكن اللاعب الفرنسي من استكمال اللقاء ليخرج في الشوط الأول ويحل زميله أنطوان جريزمان بديلُأ له في المباراة التي حسمها برشلونة لصالحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب ديمبلي مع برشلونة والتي ستصل إلى 5 أسابيع وهو ما يعني انتهاء هذا العام للاعب الفرنسي في الظهور مع برشلونة.

وسيغيب ديمبلي عن برشلونة في 6 مباريات حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها مساء أمس الأربعاء.

وفيما يلي نستعرض المباريات التي سيغيب عنها ديمبلي مع برشلونة :-

أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019

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برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019

إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019

ريال سوسيداد × برشلونة 14-12-2019

برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس 21-12-2019

