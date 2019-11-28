رياضة | تصريح مثير من يورجن كلوب عقب تعادل ليفربول أمام نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من يورجن كلوب عقب تعادل ليفربول أمام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه أمس أمام ضيفه نابولي الإيطالي بهدف لكل فريق.

وتعادل ليفربول على ملعبه "أنفيلد" أمام ضيفه نابولي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب التعادل أمام نابولي :"عرفنا منذ وقت طويل مدى صعوبة هذه المباراة فهي دائماً هكذا عندما تواجه نابولي لأنهم فريق جيد للغاية ، لقد قدموا قتالاً قوياً وكان علينا التعامل بشكل مختلف".

وأضاف :"لم تُسر الامور على مايرام الليلة بالنسبة لنا لكن هذه هي كرة القدم".

وعن إصابة فابينهو قال :" :"لا أعلم أي شيء ولا أعرف ما اقوله لكن أؤكد بأنها ليست قوية وسنعرف اكثر عن إصابته اليوم".

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وأشار :"مازالت المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عادةً ما أعاني دوماً أمام نابولي للأسف وهذا العام ليس بالشيء الجديد علينا".

وزاد :"الآن علينا العودة مجدداً وتقديم كل مالدينا ولا أتذكر مباراة لم نقدم فيها 50٪ مما لدينا، نحن دوماً مستعدون وجاهزون".

وأوضح :"الموسم الماضي توجب علينا الفوز بهدف نظيف على نابولي وفعلنا ذلك ولا اتذكر مباراة كنت فيها تحت ضغوط أكبر من تلك المباراة".

وأردف :"الآن هذه المباراة انتهت ومشكلتي الرئيسية هي إصابة فابينهو ومواجهة برايتون".

وأتم حديثه :"تمنى البعض أن نتمكن من إنهاء المجموعة في مباراة نابولي والذهاب الى سالزبورج كأننا في نُزهة أو عطلة ولكن هذا لن يحدث أبدا فإذا كانت لدينا طموحات في دوري الأبطال ، فعلينا أن نظهر ذلك في سالزبورج، حتى ذلك الحين علينا أن نظهر طموحاتنا الآن في الدوري".