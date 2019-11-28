رياضة | الأهلي يحدد موقف رامي ربيعة من مباراة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موقف رامي ربيعة من مباراة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر مساء اليوم الخميس.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الخميس على ملعب "رادس" في إطار الاستعداد لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة كدمة أسفل الفخذ خلال التقسيمة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على هامش مران الفريق الأحمر، بعد تدخل من زميله مروان محسن.

ولم يتمكن ربيعة من استكمال المران وخرج من الملعب رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

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ومن المقرر أن يخضع ربيعة لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر، لمعرفة موقفه من المشاركة في مباراة الغد.

ويحل الأهلي ضيفًا مساء غد الجمعة على النجم الساحلي التونسي في المباراة التي ستقام على ملعب رادس في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.