رياضة | عاجل.. صدمة في مدة غياب ديمبلي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة في مدة غياب ديمبلي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة للإصابة خلال مباراة فريقه أمس أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

ولم يتمكن اللاعب الفرنسي من استكمال اللقاء ليخرج في الشوط الأول ويحل زميله أنطوان جريزمان بديلُأ له في المباراة التي حسمها برشلونة لصالحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأعلن نادي برشلونة بأن إصابة عثمان ديمبلي في الفخذ الأيمن ولم يتمكن من استكمال مباراة الأمس.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانية عن المدة التي سيغيب عنها اللاعب الفرنسي عن فريق برشلونة بسبب الإصابة.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية بأن ديمبلي يحتاج خمس أسابيع للتعافي من الإصابة التي تعرض لها ويعتبر العام الحالي انتهى بالنسبة له.

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وأضافت الصحيفة بأن برشلونة قلق بكثرة إصابات اللاعب الفرنسي وسيحاول علاج اللاعب نفسيا أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عام 2019 بالنسبة لديمبلي انتهى بأسوء طريقة ممكنة.

وواصلت الصحيفة بأن التعافي سيكون ذهنيا وجسديا، واليوم لا أحد يعرف ما إذا كان بإمكان ديمبيلي والأطباء العثور على مخرج من هذا النفق المظلم.

وأوضحت الصحيفة بأن ديمبلي سيغيب عن برشلونة في 6 مباريات على الأقل، منها كلاسيكو كامب نو أمام ريال مدريد والمقرر له يوم 18 ديسمبر المقبل.

وأكدت الصحيفة بأنه في أفضل الأحوال سيعود يوم 4 يناير ضد إسبانيول، ولكن تاريخه مع الإصابات، يجعل أطباء البارسا لا يستعجلون عودته.