رياضة | حسابات مجموعة ليفربول.. حالتان تنقذان الريدز من الخروج المبكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسابات مجموعة ليفربول.. حالتان تنقذان الريدز من الخروج المبكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات فريق ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح مهددًا بالخروج من دوري أبطال أوروبا عبر دور المجموعات بعد التعادل 1-1- مع نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة على ملعب آنفيلد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط ثم نابولي في المركز الثاني 9 نقاط وخلفهم ريد سالزبورج النمساوي برصيد 7 نقاط ثم جينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وتحولت مباراة ليفربول وريد سالزبورج يوم 10 ديسمبر المقبل في النمسا إلى مباراة مصيرية لرفاق محمد صلاح ولا بديل فيها عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير لأنه في حالة الخسارة مع فوز نابولي في أرضه على جينك سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف بين ليفربول وريد سالزبورج وربما تصب في هذه الحالة لصالح الفريق النمساوي.

Advertisements

وسبق لليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الفوز على ريد سالزبورج في النمسا بنتيجة 4-3 مما يعني أن بطل النمسا يكفيه الفوز بأي نتيجة لأن فارق الأهداف في صالحه أيضًا لأنه حالة لصالحه فارق 5 أهداف مقابل 3 للريدز

ترتيب مجموعة ليفربول إذا خسر من ريد سالزبورج وفاز نابولي على جينك

نابولي 12 نقطة

ريد سالزبورج 10 نقاط

ليفربول 10 نقاط

جينك نقطة وحيدة