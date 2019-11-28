شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتراجع ويخرج من قائمة الـ 50 الأفضل عالميًا في تصنيف «فيفا» لشهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع منتخب مصر مركزين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليخرج من قائمة أفضل 50 منتخب عالميًا لشهر نوفمبر الجاري.

وكانت مصر قد احتلت الشهر الماضي المركز 49 في التصنيف، لكنها تراجعت مركزين هذا الشهر لتحتل المركز 51.

وخاض منتخب مصر مباراتين خلال شهر نوفمبر الجاري في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام كل من كينيا وجزر القمر، انتها بالتعادل الإيجابي 1-1 والسلبي 0-0، على الترتيب.

وحافظت مصر على مركزها على المستوى الأفريقي إذ حلت سادسًا خلف كل من السنغال (20) وتونس (27) والجزائر (35) والمغرب (43) وغانا (47).

وعلى المستوى العربي جاء المنتخب المصري في المركز الرابع خلف تونس والجزائر والمغرب، على الترتيب.

وحافظت بلجيكا على صدارة الترتيب العالمي كعادتها منذ أكتوبر 2018، فيما أتت فرنسا في المركز الثاني تليها البرازيل ثم إنجلترا ثم الأوروجواي.

تصنيف المنتخبات الـ 10 الأفضل عالميًا

بلجيكا

فرنسا

البرازيل

إنجلترا

أوروجواي

كرواتيا

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البرتغال

إسبانيا

الأرجنتين

كولومبيا

تصنيف المنتخبات الـ 10 الأفضل في أفريقيا

السنغال (20)

تونس (27)

الجزائر (35)

المغرب (43)

غانا (47)

مصر (51)

الكاميرون (53)

مالي (56)

الكونغو الديموقراطية (56 مكرر)

بوركينا فاسو (59)