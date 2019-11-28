شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لمحترف الهلال غوميز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي نجاح العملية الجراحية التي أجريت للمحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إصبع يده. وأوضحت الإدارة عبر حساب النادي في «تويتر» أن اللاعب سيخضع بعدها لراحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجياً.



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