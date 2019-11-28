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جراحة ناجحة لمحترف الهلال غوميز

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي نجاح العملية الجراحية التي أجريت للمحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إصبع يده.

وأوضحت الإدارة عبر حساب النادي في «تويتر» أن اللاعب سيخضع بعدها لراحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجياً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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