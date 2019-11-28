شكرا لقرائتكم مهند مجدى: حالة من التركيز الشديد من اللاعيبن من أجل الفوز على النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس على ثقته التامة في لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت تونس على استاد رادس في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «هناك حالة من التركيز الشديد يعيشها اللاعبون والجهاز الفني؛ من أجل تحقيق نتيجة طيبة أمام النجم الساحلي غدًا، خاصة أن ضربة البداية في مرحلة المجموعات تبقى مهمة للغاية لمنح اللاعبين حافزا قويا لاستكمال المشوار الإفريقي بقوة».

وأشاد رئيس بعثة الأهلي في تونس بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون في التدريبات اليومية، إلى جانب حالة الإصرار التي لمسها من الجميع؛ من أجل العودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاث.

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وأضاف أن مسئولي النجم الساحلي التونسي حرصوا على توفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلي منذ الوصول إلى العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأمر ليس بغريب عن النادي التونسي الشقيق الذي يرتبط مسئولوه بعلاقة رائعة مع النادي الأهلي الذي يبقى على علاقة طيبة مع جميع الأندية التونسية.

واختتم الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي تصريحاته بتوجيه الشكر للمسئولين في نادي النجم الساحلي التونسي على حفاوة الاستقبال لبعثة الأهلي، وهو ما يؤكد قوة العلاقات الطيبة بين الناديين، ويعزز الروح الرياضية بين جماهير الفريقين.