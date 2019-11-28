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شكرا لقرائتكم عثمان ديمبيلي يغيب عن برشلونة فى 5 مباريات للإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصدر فريق برشلونة بيان رسمي أمس،الأربعاء، أكد من خلاله معاناة عثمان ديمبيلي من إصابة عضلية فى الفخذ الأيمن.
كشفت صحيفة "أس"الإسبانية، إن برشلونة سيفقد ديمبيلي لمدة 5 أسابيع للتعافى من الإصابة، وهو ما يؤكد إنتهاء عام 2019 بالنسبة للنجم الفرنسي مع الفريق الكتالونى.
أوضحت الصحيفة، إنه طوال مدة الـ5 أسابيع التى يغيب فيها ديمبيلي عن برشلونة، سيفتقده البلوجرانا في 6 مباريات حتى التعافي من الإصابة وهى..
أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019
برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019
إنتر ميلان × برشلونة (دوري أبطال أوروبا) 10-12-2019
ريال سوسيداد × برشلونة 14-12-2019
برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019
برشلونة × ديبورتيفو ألافيس 21-12-2019
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