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عثمان ديمبيلي يغيب عن برشلونة فى 5 مباريات للإصابة...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادى برشلونة الإسبانى، مدة غياب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد الإصابة خلال المباراة التى جمعت الفريق ضد بوروسيا دورتموند مساء أمس، الأربعاء، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

وأصدر فريق برشلونة بيان رسمي أمس،الأربعاء، أكد من خلاله معاناة عثمان ديمبيلي من إصابة عضلية فى الفخذ الأيمن.  

كشفت صحيفة "أس"الإسبانية، إن برشلونة سيفقد ديمبيلي لمدة 5 أسابيع للتعافى من الإصابة، وهو ما يؤكد إنتهاء عام 2019 بالنسبة للنجم الفرنسي مع الفريق الكتالونى. 

أوضحت الصحيفة، إنه طوال مدة الـ5 أسابيع التى يغيب فيها ديمبيلي عن برشلونة، سيفتقده البلوجرانا في 6 مباريات حتى التعافي من الإصابة وهى..

أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019

برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019

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إنتر ميلان × برشلونة () 10-12-2019

ريال سوسيداد × برشلونة 14-12-2019

برشلونة × 18-12-2019

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس 21-12-2019

 

 

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