شكرا لقرائتكم موتمر صحفى لمباراة الأهلى والنجم اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينطلق المؤتمر الصحفي في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على أن يعقبه مران الأهلي الرئيسي الذي يقام أيضا على ملعب رادس في نفس توقيت المباراة.
يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت تونس على ستاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر موتمر صحفى لمباراة الأهلى والنجم اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.