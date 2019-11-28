شكرا لقرائتكم اتحاد كرة السلة يعلن عن الجهاز المعاون لأحمد مرعى عقب البطولة الأفريقية للأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة أنه من المقرر أن يتم اختيار الجهاز المعاون وإعلانه عقب البطولة الأفريقية والتى يحضرها رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة حيث سيتم على هامش البطولة تحديد موعد التصفيات الأفريقية للمنطقة وبناءا عليه يتم اختيار الجهاز المعاون .
يذكر أن احمد مرعى تم اختياره مديرا فنيا للمنتخب عقب استقالة عمرو أبو الخير فى الوقت الذى يتولى فيه مرعى المهمة الفنية لفريق الاتحاد السكندرى .
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