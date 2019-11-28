شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد احتفالية اتحاد الكرة بالمنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل واستقرت اللجنة على إقامة الحفل عقب انتهاء الجولة الثانية للأندية المصرية وهم الاهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز فى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية والمحدد لها أيام 6 و7 و8 ديسمبر المقبل، على أن يقام الحفل بنهاية الجولة وقبل استئناف الدورى.

ومن المقرر أن يقام الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف موعد احتفالية اتحاد الكرة بالمنتخب الأولمبى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.