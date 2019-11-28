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شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يكشف موعد الحكم فى قضية إيقاف اتحاد رفع الاثقال المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد إيهاب ان الجلسة ستقام يوم 3 ديسمبر القادم ، حيث إن هذه الجلسة تعطى القرار النهائى فى الاستئناف الذى تقدم به الاتحاد المصرى.
كانت اللجنة الأولمبية قد قامت بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات، وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد.
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