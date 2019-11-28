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محمد إيهاب يكشف موعد الحكم فى قضية إيقاف اتحاد رفع الاثقال المصرى...

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جدة - عمرو شويل أعلن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن موعد جلسة النطق بالحكم فى قضية  الايقاف الدولى لاتحاد رفع الاثقال المصرى  بسبب ثبوت حالات  المنشطات .

 

وأكد إيهاب ان الجلسة ستقام يوم 3 ديسمبر القادم ، حيث إن هذه الجلسة تعطى القرار النهائى فى الاستئناف الذى تقدم به الاتحاد المصرى.

 

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كانت اللجنة الأولمبية قد قامت بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات، وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد.

 

 

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