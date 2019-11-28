شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مى حلوة لاعبة سلة سبورتنج: بحب المكرونة واللى يعاكسنى بيتهزأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى مى حلوة لاعبة سلة سبورتنج فكان معها الحوار التالى..

مى حلوة ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ رغم أننى لاعبة لكن وقت الفراغ وعدم وجود المباريات أو التدريبات برضه بلعب رياضة لأنها فى دمى.

مى خارج الصالة ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ المكرونة سهلة بس متميزة فيها جدا بكل أنواعها.

مى لاعبة السلة من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ كوبى براينت Advertisements من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ عمرو دياب طبعا كل حاجة بيغنيها حلوة.

مى وشقيقها لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ محامية بحسهم مختلفين عن باقى الوظائف. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ ياسمين عبد العزيز جميلة فى نفسها كده.

مى حلوة لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ مش ممكن أستخدم العنف لكن ممكن أعلى صوتى وأهزأه. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال بحبه لأنه عملى.

مى ابيض و اسود تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ الرياضى أكيد لأنه هيقدر ظروف الشغل والماتشات. لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟ لا أعتقد أنى أرتبط بشخص يطلب منى أسيب الرياضة.

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