شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فرق المؤخرة تتوحش أمام فرق المقدمة والأهلى الناجى الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة توقف بطولة الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، استفادت منها فرق مؤخرة الدورى وظهرت متوحشة أمام الفرق الكبيرة فى مباريات الجولة السادسة.

وظهرت انتفاضة الصغار بوضوح فى جميع النتائج، ولم يفلت من هذه الانتفاضة إلا النادى الأهلى الذى تمكن من الفوز على الجونة برباعية نظيفة فى مباراة شهدت تفوق الأحمر فى الأداء والنتيجة .

Advertisements

وشهدت مباريات الجولة الخامسة، تحقيق إنبى أول فوز له فى الدورى أمام الزمالك بعد تراجع نتائج البترولى بشكل واضح منذ انطلاق بطولة الدورى مما تسبب فى إقالة على ماهر المدير الفنى للفريق وتعيين حلمى طولان الذى حقق فى ثانى مبارياته الفوز على المارد الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليحقق أول 3 نقاط له ويترك المركز الأخير ويصعد للمركز السادس عشر.

للتفاصيل من هنا