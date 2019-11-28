سوبر كورة يكشف موعد احتفالية اتحاد الكرة بالمنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، موعدا مبدئيا لإقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد والفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ. ونجح المنتخب الأولمبى فى تحقيق بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، بعد الفوز على كوت ديفوار فى النهائى والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتعويض الجمهور المصرى عن خيبة الآمال فى المنتخب الأول الذى فشل فى تحقيق بطولة افريقيا التى أقيمت أيضا فى مصر وخرج من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا. ومن المقرر أن يقام الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى. Advertisements لمعرفة موعد احتفالية اتحاد الكرة بالمنتخب الأولمبى من هنا

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