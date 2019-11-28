شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وعاشور يتحدثان عن مباراة النجم فى مؤتمر صحفى اليوم بـ"رادس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، وحسام عاشور كابتن الفريق، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفى لمباراة النجم الساحلى الذى يعقد فى قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد رادس؛ للحديث عن المباراة المقرر إقامتها غدا الجمعة، والرد على الاستفسارات الفنية الخاصة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وينطلق المؤتمر الصحفى فى السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على أن يعقبه مران الأهلي الرئيسى الذى يقام أيضا على ملعب رادس فى نفس توقيت المباراة.

يذكر أن الأهلي يلتقى النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت تونس على استاد رادس فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.