شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأهلي فى تونس يتحدث عن "الروح القتالية" قبل مواجهة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة فى تونس، ثقته التامة فى لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر؛ لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة النجم الساحلى التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة مساءً بتوقيت تونس على استاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف مجدى، «هناك حالة من التركيز الشديد يعيشها اللاعبون والجهاز الفنى من أجل تحقيق نتيجة طيبة أمام النجم الساحلى غدًا، خاصة أن ضربة البداية فى مرحلة المجموعات تبقى مهمة للغاية لمنح اللاعبين حافزاً قوياً لاستكمال المشوار الأفريقى بقوة».

وأشاد رئيس بعثة الأهلى فى تونس بالروح القتالية التى أظهرها اللاعبون فى التدريبات اليومية، إلى جانب حالة الإصرار التى لمسها من الجميع من أجل العودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاث.

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وأضاف أن مسئولى النجم الساحلى التونسى حرصوا على توفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلى منذ الوصول إلى العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأمر ليس بغريب عن النادى التونسى الشقيق الذى يرتبط مسئولوه بعلاقة رائعة مع النادى الأهلى الذى يبقى على علاقة طيبة مع جميع الأندية التونسية.

واختتم الدكتور مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى، تصريحاته بتوجيه الشكر للمسئولين فى نادى النجم الساحلى التونسى على حفاوة الاستقبال لبعثة الأهلي، وهو ما يؤكد قوة العلاقات الطيبة بين الناديين، ويعزز الروح الرياضية بين جماهير الفريقين.