شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يختار الجهاز المعاون لمرعى عقب البطولة الأفريقية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة ، برئاسة مجدى أبو فريخة، اختيار الجهاز المعاون لأحمد مرعى المدير الفنى للمنتخب عقب البطولة الأفريقية للأندية والتى تقام باستاد القاهرة فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة فريقى الأهلى وسبورتنج من مصر.

أكد عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة، أنه من المقرر اختيار الجهاز المعاون وإعلانه عقب البطولة الأفريقية والتى يحضرها رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة، وسيتم على هامش البطولة تحديد موعد التصفيات الأفريقية للمنطقة وبناءً عليه يتم اختيار الجهاز المعاون.

يذكر أن احمد مرعى تم اختياره مديرا فنيا للمنتخب عقب استقالة عمرو أبو الخير فى الوقت الذى يتولى فيه مرعى المهمة الفنية لفريق الاتحاد السكندرى.