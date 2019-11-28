شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على بعثة الفريق فى تونس قبل مواجهة النجم الساحلى، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد رادس، فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد الخطيب، خلال اتصاله الهاتفى بالدكتور مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الفريق في تونس، ثقته الكبيرة فى لاعبى الفريق وجهازهم الفنى، وقدرتهم على تحمل المسئولية؛ لإسعاد جماهيرهم بتحقيق نتيجة إيجابية فى رحلة استعادة اللقب الأفريقى، والعودة للمشاركة فى كأس العالم للأندية بإذن الله .

من جهته، أكد الدكتور مهند مجدى، رئيس البعثة، على الروح القتالية للاعبين، وإصرارهم على تقديم عرض طيب أمام بطل تونس غداً، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق فى انطلاقه مشواره بدور المجموعات، وقطع خطوة مهمة فى رحلة الوصول إلى الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.