شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة المصرى البورسعيدى تنشر صوراً من وصول الفريق إلى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى على تويتر صوراً من وصول فريقها لموريتانيا، وحرص الدكتور عمرو كُريم، قنصل مصر العام بموريتانيا، على التواجد بمطار نواكشوط الدولى لاستقبال بعثة النادى المصرى، وبصحبته جدو أحمد بنان المدير التنفيذى لنادى نواذيبو وياسر عزت مدرب المصرى، وتم إنهاء الإجراءات قبل التوجه إلى مقر إقامة الفريق .

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