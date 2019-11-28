بعد هدفه في أتلتيكو.. تتجه أنظار كبيري الليجا لخطفه من العجوز

الخميس 28 نوفمبر 2019

قدم اللاعب "باولو ديبالا" مواسم اسنثنائية مع يوفنتوس الإيطالي ومنهم الموسم حالي، حيث نجح اللاعب بتسجيل هدف الفوز والتأهل بدوري مجموعات أبطال أوروبا، على حساب أتلتيكو مدريد عبر تسديدة كرة صاروخية من مخالفة على حدود منطقة الجزاء.



ووفقا لصحيفة "كوريري سبورت" الإيطالية، فإن أنظار برشلونة وريال مدريد تتجه الآن ورسميا للدخول بصراع أبدي لضم موهبة الكرة الأرجنتينية ويوفنتوس الإيطالي، الذي لا يوجد لديه مشكلة ببيع صاحب ال٢٥ عاما حال كانت هناك عروض مميزة لقيمة اللاعب.

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وأضافت كوريري، أن "فابيو باريتشي" المدير الرياضي للبيانكونيري لديه سعي كبير لتجد التعاقد مع ديبالا، الذي ينتهي عقده عام ٢٠٢٢، حتى يؤمن اليوفي من محاولات الكبار لضم اللاعب ويضمن اليوفي حقه ببيعه.

وكان من المرجح قبل بداية الموسم الحالي رحيل ديبالا، إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أبدى اهتماما كبيرا باللاعب، إلا أنه قدم أداء مميز جعل الإدارة ومدربه ساري يصران على بقائه لوقت طويل.

الجدير بالذكر أن ديبالا، قد شارك هءا الموسم بكافة البطولات والمسابقات محرزا سبعة أهداف وصناع لثلاثة أخرين.