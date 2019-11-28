شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019

تقام اليوم الخميس 28-11-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام أستانا في الدوري الأوروبي، ومباراة وحيدة في الدوري المصري.



حيث يلاقي طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربي في الحربي المصري.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع أستانا وأرسنال يواجه فرانكفورت، في الدوري الأوروبي.

ويسلط لكم موقع "اليمن العربي"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة طلائع الجيش × الإنتاج الحربي، الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة كراسنودار × بازل، الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

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مباراة طرابزون سبور × خيتافي، الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

مباراة أستانا × مانشستر يونايتد، الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

مباراة اسطنبول باشاك شهير × روما، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

مباراة سبورتنج براجا × وولفرهامبتون، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

مباراة سانت إيتيان × جينك، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 6

مباراة فينورد روتردام × جلاسكو رينجرز، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 11 EN

مباراة بشكتاش × سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إشبيلية × كارباغ اجدام، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

مباراة آرسنال × أينتراخت فرانكفورت، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

مباراة سبورتنج لشبونة × أيندهوفن، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 5.