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شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة السلطان "كافاني" بالطريق إلى جالاكسي وسيميوني يعترض الطريق والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
لم يعد لدى نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأوروجواي "إدينسون كافاني" ما يقدمه لصالح فريق العاصمة، حيث أن اللاعب لم يعد حاضرا مثل الماضي بصفة أساسية لرغبته الرحيل وتعدد إصاباته.
وحسب صحيفة "سبورت" الفرنسية هناك عرض جدي ورسمي من فريق جالاكسي الأمريكي ليكون كافاني خليفة السلطان زلاتان إبراهيموفيتش، إلا أن الأمر لن يكون بتلك السهولة مع إعجاب ورغبة مدرب أتلتيكو مدريد "سيميوني" بضم اللاعب.
جدير بالذكر أن كافاني، قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان عام ٢٠١٣ قادما من نابولي الإيطالي بنحو ٦٤ مليون يورو ليكون سلاح فتاك طيلة خمس سنوات للفريق الباريسي.
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