- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "فابينيو" يثير ذعر كلوب وأنصار ليفربول والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
تعرض بالأمس نجم وسط ميدان ليفربول ومنتخب البرازيل "فابينيو" لاعتراض قوي وعنيف من جانب لاعبي نابولي خلال مباراة الجولة الخامسة بدوري مجموعات أبطال أوروبا، حيث الإصابة القوية والخروج من أرض الملعب مبكرا ومجهول حول إصابته.
وبسؤال "يورجن كلوب" مدرب الفريق، عقب مباراة الأمس، علق بأن الأمر لا يزال مبكرا للغاية للحكم على مدى إصابة اللاعب ونأمل بألا يكون الأمر خطيرا.
وأضاف أن إصابة فابينيو قوية بالكاحل، وعلى الرغم من هذا فهي بمنطقة لا يشعر بها مطلقا.
على صعيد أخر، يؤكد كلوب أن الفريق قادر أمام سالزبورج على تحقيق نتيجة الفوز والتأهل خاصة بعدما تم تقديم هذا الأداء أمام نابولي.
الجدير بالذكر أن ليفربول يمتلك عشر نقاط بصدارة الترتيب وخلفة نابولي تسع نقاط، إلاأن هناك سالزبورج سبع نقاط وبالتالي يتأجل حسم التأهل لدور الستتة عشر للجولة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "فابينيو" يثير ذعر كلوب وأنصار ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.