شكرا لقرائتكم خبر عن اليويفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرق التي تأهلت إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا حتى الأن: وبعد نهاية الجولة الخامسة، تأهل كلاً من ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس وتوتنهام ومانشستر سيتي ولاينزيج. الفرق التي تم إقصائها من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: Advertisements كلوب بورج وجلطة سراي وزفيزدا وأوليمبياكوس ولوكوموتيف موسكو وجينك وسلافيا براج وليل. ويتنافس أربعة لاعبين للحصول على جائزة أفضل هدف، وهم: باولو ديبالا، بهدفه مع يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد. لاوتارو مارتينيز، بهدفه الثاني مع إنتر ميلان أمام سلافيا براج. سفين بيندر، بهدفه مع باير ليفركوزن أمام لوكوموتيف موسكو. أليخاندرو جوميز، بهدفه مع أتالانتا أمام دينامو زغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليويفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.