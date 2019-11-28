شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة (6) لدوري الأبطال: «ميسي» يسطع في مباراته الـ700 و«لاوتارو» يدفع إنتر للتأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ برشلونة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق الفوز على ضيفه، بروسيا دورتموند، بنتيجة 3-1، في مباراة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في المسابقة.

ولم يكتفي برشلونة ببلوغ الأدوار الإقصائية من المسابقة، بل ضمن كذلك التأهل كأول للمجموعة بعد أن وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 4 نقاط كاملة قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 700 للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص برشلونة في مختلف البطولات، ولم يخيب «ميسي» التوقعات ونجح في المساهمة في تسجيل جميع أهداف برشلونة في المباراة بتسجيله هدف وصناعته هدفين لكل من لويس سواريز وأنطوان جريزمان.

وأضاف «ميسي» اسم بروسيا دورتموند لسجل الأندية التي نجح في التسجيل ضدها في دوري الأبطال، ليكون النادي الألماني هو الفريق رقم 34 الذي يسجل الأرجنتيني في شباكه، وهو عدد قياسي غير مسبوق في المسابقة، ليحطم قائد البلوجرانا الرقم السابق المدون باسم راؤول جونزاليس وكريستيانو رونالدو (سجلا ضد 33 فريق مختلف).

وسجل هدف بروسيا دورتموند الوحيد الجناح المهاجم الإنجليزي جادون سانشو، الذي أصبح رابع لاعب إنجليزي يسجل هدف في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في الكامب نو، بعد أندي كول وستيف ماكمانمان وفرانك لامبارد.

وضمن برشلونة تأهله كأول مجموعة للموسم الثالث عشر على التوالي في دوري الأبطال في سلسلة لم يحققها أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.

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وفي براج، نجح إنتر ميلان من العودة بفوز غالي من العاصمة التشيكية بعد تغلبه على سلافيا براج بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت استمرار تألق المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفين من أهداف فريقه الـ3 في المباراة.

وأصبح مارتينيز رابع لاعب من إنتر يسجل في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، بعد صامويل إيتو وكريستيان فييري وهيرنان كريسبو.

ويعد مارتينيز هو الأرجنتيني الخامس في عهد دوري الأبطال الذي يتمكن من التسجيل في 4 مباريات متتالية بالمسابقة بعد ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، إيزكويل لافيتزي وهيرنان كريسبو.

وجاءت الثنائية التهديفية للاعب إنتر ليكون أول لاعب من الفريق الإيطالي يسجل ثنائية تهديفية خارج قواعد الفريق في دوري الأبطال منذ عام 2002 (هيرنان كريسبو).

وقدم البلجيكي روميلو لوكاكو مباراة كبيرة وسجل هدف وصنع آخر، ليحتفل بتسجيله الهدف رقم 250 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات، وهدفه رقم 11 بقميص إنتر ميلان في مباراته رقم 17 في مختلف البطولات مع النادي الإيطالي.

ولم يضمن إنتر تأهله لدور الـ16 لكن الفريق وضع نفسه في موقع قوي مع ارتفاع رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني بأفضلية المواجهات على بروسيا دورتموند الذي يمتلك نفس رصيد النقاط، وسيكون على النادي الإيطالي تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على معقله ضد برشلونة لتفادي أي حسابات معقده تبعده عن الوصول للأدوار الإقصائية من المسابقة.