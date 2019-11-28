شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة (5) لدوري الأبطال: ليفربول يصعب مهمته و«هالاند» مستمر في تحطيم الأرقام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخفق ليفربول، حامل لقب دوري الأبطال، في استغلال فرصة اللعب على ملعبه، وسقط في فخ التعادل بنتيجة 1-1 ضد نابولي، في مباراة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وحافظ ليفربول على مكانه في صدارة ترتيب المجموعة بـ10 نقاط قبل جولة من النهاية، لكن الفريق فشل في ضمان التأهل من هذه الجولة، وأصبح بحاجة للفوز أو تفادي الخسارة على الأقل ضد سالزبورج (الثالث: 7 نقاط) في مباراة الفريقين بالجولة الأخيرة في النمسا.

وحافظ ليفربول على سجله القوي في ملعبه، بعدم الخسارة في 25 مباراة متتالية في المسابقات الأوروبية (فاز 18 وتعادل 7)، وهو السجل الممتد منذ أكتوبر 2014.

وتقدم نابولي مبكرًا في المباراة عن طريق الجناح المهاجم البلجيكي دريس ميرتينز، الذي اشترك في تسجيل 17 هدف في آخر 18 مباراة له كأساسي في دوري الأبطال (سجل 13 وصنع 4).

وعدل ليفربول النتيجة بعد 20 دقيقة من زمن الشوط الثاني بواسطة ضربة رأسية عن طريق المدافع الكرواتي ديجان لوفرين الذي سجل أول أهدافه في دوري الأبطال بقميص الريدز.

وحافظ ليفربول على عادته بتفادي الخسارة في معقله عندما يكون متأخرًا بالنتيجة، وكرر ذلك للمباراة الثامنة على التوالي في مختلف البطولات (5 انتصارات و3 تعادلات).

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ولم يحافظ الريدز على نظافة شباكهم للمباراة الـ11 على التوالي على ملعب أنفيلد في مختلف البطولات هذا الموسم، ليحقق الفريق السلسلة الأسوأ منذ عام 1998.

وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية لنابولي ضد حامل لقب المسابقة، إلا أن الفريق فشل في الفوز للمباراة السابعة على التوالي في مختلف البطولات محققًا تعادله السادس خلال هذه الفترة (خسر مباراة).

واستمرت عقدة نابولي في الأراضي الإنجليزية، فالفريق لعب بالأمس مباراته العاشرة في الملاعب الإنجليزية بالمسابقات الأوروبية متعرضًا لـ8 هزائم ومتعادلًا في 2.

وفي بلجيكا، سحق ريد بول سالزبورج مضيفه جينك بنتيجة 4-1، ليحافظ النادي النمساوي على أمله في التأهل إلى دور الـ16.

وواصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند في تألقه اللافت على الرغم من مشاركته كبديل، لكنه سجل هدف وصنع هدف، ليعزز من سجله التهديف في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 8 أهداف، ويصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من الأهداف بعد مبارياته الـ5 الأولى في المسابقة.

وأصبح «هالاند» هو أول مراهق (أقل من 20 عامًا) يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الأبطال، ويصبح ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في أول 5 مباريات له بعد أليساندرو ديل بييرو ودييجو كوستا.

وشهدت المباراة تسجيل الزامبي باتسون داكا هدفًا للنادي النمساوي، ليكون أول لاعب من زامبيا يسجل هدفًا في تاريخ دوري الأبطال، لتصبح الدولة الأفريقية هي الجنسية رقم 103 المختلفة التي تسجل في المسابقة.