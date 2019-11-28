شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يرحب بمشاركة محمد صلاح في منتخب مصر الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن التعامل مع جيل اللاعبين مواليد عام 1997، ليس ‏بالأمر الصعب بالنسبة إليه لسببين أن دراسته لعلم النفس أهلته للتعامل مع أي سن، كما أن الجهاز المعاون له ‏مؤهل بالخبرة والقدرة على التعامل بالطريقة الصحيحة مع كافة أعمار اللاعبين.‏

وأضاف شوقي غريب خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي ‏سي» أن الجمهور هو الأساس في كرة القدم، وجمهور مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار جاء ليدعم اللاعبين ‏ويفرح بهم ومعهم، وهو سر انفعاله أثناء المباراة حيث أراد أن يخرج هذا الجمهور من الملعب سعيدًا بالفوز.‏

تابع غريب أنه اضطر في الأشواط الإضافية لمباراة مصر وكوت ديفوار أن يغير في تشكيل الفريق، مشيرًا ‏إلى أنه قال لرمضان صبحي: «لو ركزت في النص ساعة دي يا رمضان ممكن أنت اللي تكسبنا البطولة» ‏خاصة أن الأخير كان يمتلك دافعًا قويًا للفوز بلقب أفضل لا عب في البطولة، وهو ما تحقق بالفعل.‏

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وأضاف أنه لم يكن قلقًا حيال المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لأنه اعتاد كلاعب ‏ومدرب أن يفوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار.‏

وأكمل حديثه أن الفريق المصري قدم بطولة قوية وحقق العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات، وأنه متفائل ‏أن تعاود مصر الحصول على البطولة مرة أخرى في النسخة المؤهلة لأولمبيات باريس 2024.‏

كشف شوقي غريب أنه لم يتعرض لأي محاولة من أحد معارفه لضم ابنه لمنتخب مصر الأوليمبي، بدليل أن ‏حارس المرمى مصطفى شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير كان الاختيار الرابع لحراسة مرمى ولم يتدخل ‏والده في المطلق لإقحامه في أي مباراة للفريق.‏

قال غريب إن شقيقته وزوجته لا تشاهدان أي مباراة في الملعب إلا أنهما حضرا معه هذه المباراة، كما أن ‏الطلب الوحيد الذي طلبه بعد الفوز أن ينزل أحفاده إلى أرض الملعب ليستطيع الاحتفال والتصوير معهم.‏

أردف شوقي غريب أن اختيار اللاعبين للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو، سيتم من خلاله هو وجهازه ‏الفني فقط، ولن تكون هناك اختيارات قبل شهر يونيو المقبل، وأكد أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ‏ليفربول الإنجليزي هو مصدر فخر وقوة لأي محفل رياضي يتواجد فيه، لذلك فهو يتمنى أن تتواجد لديه ‏الرغبة لينضم إليهم في منتخب مصر الأوليمبي في ذلك الوقت والأمر محسوم بضمه إذا تواجدت لديه الرغبة ‏في ذلك.‏