شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يرحب بمشاركة محمد صلاح في منتخب مصر الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن التعامل مع جيل اللاعبين مواليد عام 1997، ليس بالأمر الصعب بالنسبة إليه لسببين أن دراسته لعلم النفس أهلته للتعامل مع أي سن، كما أن الجهاز المعاون له مؤهل بالخبرة والقدرة على التعامل بالطريقة الصحيحة مع كافة أعمار اللاعبين.
وأضاف شوقي غريب خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الجمهور هو الأساس في كرة القدم، وجمهور مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار جاء ليدعم اللاعبين ويفرح بهم ومعهم، وهو سر انفعاله أثناء المباراة حيث أراد أن يخرج هذا الجمهور من الملعب سعيدًا بالفوز.
تابع غريب أنه اضطر في الأشواط الإضافية لمباراة مصر وكوت ديفوار أن يغير في تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أنه قال لرمضان صبحي: «لو ركزت في النص ساعة دي يا رمضان ممكن أنت اللي تكسبنا البطولة» خاصة أن الأخير كان يمتلك دافعًا قويًا للفوز بلقب أفضل لا عب في البطولة، وهو ما تحقق بالفعل.
وأضاف أنه لم يكن قلقًا حيال المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لأنه اعتاد كلاعب ومدرب أن يفوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار.
وأكمل حديثه أن الفريق المصري قدم بطولة قوية وحقق العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات، وأنه متفائل أن تعاود مصر الحصول على البطولة مرة أخرى في النسخة المؤهلة لأولمبيات باريس 2024.
كشف شوقي غريب أنه لم يتعرض لأي محاولة من أحد معارفه لضم ابنه لمنتخب مصر الأوليمبي، بدليل أن حارس المرمى مصطفى شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير كان الاختيار الرابع لحراسة مرمى ولم يتدخل والده في المطلق لإقحامه في أي مباراة للفريق.
قال غريب إن شقيقته وزوجته لا تشاهدان أي مباراة في الملعب إلا أنهما حضرا معه هذه المباراة، كما أن الطلب الوحيد الذي طلبه بعد الفوز أن ينزل أحفاده إلى أرض الملعب ليستطيع الاحتفال والتصوير معهم.
أردف شوقي غريب أن اختيار اللاعبين للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو، سيتم من خلاله هو وجهازه الفني فقط، ولن تكون هناك اختيارات قبل شهر يونيو المقبل، وأكد أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي هو مصدر فخر وقوة لأي محفل رياضي يتواجد فيه، لذلك فهو يتمنى أن تتواجد لديه الرغبة لينضم إليهم في منتخب مصر الأوليمبي في ذلك الوقت والأمر محسوم بضمه إذا تواجدت لديه الرغبة في ذلك.
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