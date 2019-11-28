"فيليكس" يثلج قلوب الروخي بلانكوس قبل مواجهة برشلونة الصعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

شارك اللاعب البرتغالي الصغير "جواو فيليكس" مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني بخسارة فريقه بالأمس أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدف نظيف، حتى ينتظر هو وزملائه لمباراة الختام من أجل تحقيق التأهل عن دوري مجموعات أبطال أوروبا، حيث كانت عودة جواو من الإصابة والمشاركة لمدة ١٥ دقيقة كادت تثمر بأكثر من مناسبة عن هدف التعادل.

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ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، فإن اللاعب الصغير المتوج بجائزة "الفتى الذهبي" لديه طاقة كاملة للمشاركة مع الروخي بلانكوس بمباراة الجولة الخامسة عشر من الليجا أمام برشلونة مساء الأحد المقبل.

وأشارت الآس، إلى أنه من المتوقع أن يراهن مدرب الفريق "دييجو سيميوني" على إمكانيات ومهارات اللاعب أمام البرسا بجانب زميله موراتا، الذي استطاع قيادة الفريق بغيابه لبر الأمان خلال أكثر كن مناسبة.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المرتبة الرابعة بجدول الليجا برصيد ٢٥ نقطة، أي بفارق ثلاث نقاط فقط عن برشلونة المتصدر ب٢٨ نقطة.