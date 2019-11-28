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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "دي تشيليو" وملاحقة باريس سان جيرمان للمخضرم الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
لم يكن هناك حل أخر لدى باريس سام جيرمان، إلا بضم ظهير يوفنتوس الإيطالي "دي تشيليو" حسب رؤية خاصة من الموسم الماضي لدى الإدارة الفنية للألماني "توماس توخيل"، حيث أن يوفنتوس لا يمانع ببيع اللاعب تماما.
ووفقا لموقع " كالتشيو ميركاتو" فقد حددت إدارة اليوفي مقابل ٢٥ مليون يورو نظير الاستغناء عن خدمات صاحب ال٢٧ عاما.
وأوضحت ميركاتو، أن هناك عرض من جانب بطل الكرة الإيطالية ألا وهو ١٠ ملايبن يورو مع استقدام أحد ظهيري فريق العاصمة الفرنسية إن كان توماس مونييه أو كورزوا.
ولم يعد لدى دي تشيليو أي دور، حتى يومنا هذا بكتيبة المدرب "ماوريسيو ساري"، بحيث المشاركة فقط خلال خمس مواجهات بكافة البطولات والمسابقات، حتى تكون فرص أشبه بالمنعدمة تماما.
وكان يوفنتوس، قد تعاقد مع النجن المخضرم قادما من ميلان عام ٢٠١٧ مقابل ١٢ مليون يورو حاصد عدة بطولات مع البيانكونيري.
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