عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

قلق من كلوب بسبب إصابة نجم الفريق



محمد حسين

إنتهت مساء أمس مباراة ليفربول ونابولي بالتعادل الإيجابي ١/١ في إطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة .

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وشهدت المباراة تعرض البرازيلي فابينهو لاعب وسط إرتكاز ليفربول إلي إصابة ، لم يكشف النادي بعد عن مدة الغياب التي قد يغيبها اللاعب عن الفريق في ظل الفترة الصعبة التي يعيشها الريدز من إصابات بالجملة في الفريق .

وأعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن قلقه بسبب إصابة فابينهو حيث قال ؛ مشكلتي الآن ليست في مواجهة سالزبورج، مشكلتي هي تعرض فابينيو للإصابة

وأضاف ؛ إذا كانت لدينا طموحات في تلك البطولة فعلينا إظهارها في غضون أسبوعين”،

وأختتم ؛ في الموسم الماضي كان علينا أن نفوز بهدف في ملعبنا أمام نابولي وفعلنا ذلك، والآن علينا أن نذهب ونفعل ذلك أمام سالزبورج في ملعبهم”.