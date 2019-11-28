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إبراهام يطمئن جمهور البلوز حول إصابته 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

تعرض المهاجم الشاب "تامي إبراهام " إلي إصابة في مباراة فريقه أمام فالنسيا في إطار منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا ، الجولة الخامسة .

وأبلغ أبراهام محطة تشيلسي التلفزيونية "إنها أفضل كثيرا عن وقت حدوثها، في ذلك الوقت كنت خائفا من أنها ستكون سيئة، لكني كنت أسير بشكل طبيعي بعدها.. أتمنى ألا تكون لفترة طويلة، سأخضع لكشف بالأشعة لمعرفة الأمر، وأتمنى أن تكون كدمة فقط".

وحقق تشيلسي التعادل الإيجابي ٢/٢في المباراة التي جمعتهم امس مع الخفافيش في الملعب المستايا الخاص بفالنسيا ، ليمتلك بعدها كل فريقا منهما ثماني نقاط ويؤجل الكشف عن الصاعد الي الادوار الاقصائية في الجولة الأخيرة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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