بعد خسارة الكويت .. شماعات يعلق عليها رينارد الهزيمة الأولى في خليجي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

تعرض الفرنسي هيرفي رينارد لأول خسارة له مع المنتخب السعودي في إفتتاحية مباريات الخضر في كأس الخليج العربي " خليجي 24 " أمام المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف .



شماعات المدرب هيرفي رينارد

خسارة المنتخب السعودي جعلته يتذيل ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24 " بدون رصيد من الأهداف حيث تتصدر الكويت المجموعة بثلاثة نقاط ، ويستعرض موقع السعودية نيوز في التقرير التالي أسباب تغفر للمدرب الفرنسي الخسارة الأولى.

1_ فرصة التعويض

يمتلك المنتخب السعودي فرصة لتعويض هزيمة اليوم أمام الكويت حيث يتبقي للخضر مبارتين في المجموعة الأولى أمام المنتخب البحريني والمنتخب العماني فالفوز باللقاءين يعني تأهل أبناء المدرب هيرفي رينارد للدور القادم من بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر .

2_ تأخر إنضمام لاعبي الهلال للمنتخب السعودي

واجه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر السعودي مشكلةً كبيرة تمثلت في تأخر انضمام لاعبي الهلال الى المعسكر عقب تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا بفوزهم على أوراوا يوم الأحد الماضي، حيث وصلا إلى الرياض قبل مواجهة الكويت بـ48 ساعة فقط وهوا ما لم يتح لهم فرصة المشاركة مع المنتخب .

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3_ غيابات المنتخب السعودي

ضربت الإصابات المنتخب السعودي قبل مواجهته الكويت اليوم حيث قرر رينارد استبعاد مدافع الهلال محمد البريك، بسبب إصابته الأخيرة في النهائي الآسيوي وقرر ضم مدافع التعاون طلال العبسي بديلاً له، كما تأكد غياب الحارس محمد العويس عن البطولة، بسبب إصابته في الوجه التي تعرض لها في مباراة فريقه الأهلي أمام الفيصلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت الماضي، والتي ستغيبه عن الملاعب 8 أسابيع مما يعني استحالة مشاركة الحارس الأساسي في البطولة العربية.

4_ تفوق الكويت على السعودية في كأس الخليج

يمتلك المنتخب الكويتي الأفضلية على المنتخب السعودي في المواجهات بكأس الخليج على مدار التاريخ ، ففي 21 مباراة نجح الكويتي في الفوز بـ” 9 مباريات ” وبفوز اليوم أصبح العدد 10 مقابل 5 للمنتخب الأخضر وكان التعادل حاضرا بينهما في 7 مرات.

5_ تفوق الكويت تاريخياً على المنتخب السعودي

تفوق كويتي على الاخضر في عدد الالقاب، حيث دخل منتخب الكويت أول مبارياته كأس الخليج في دورته 24 وهي تحمل 10 ألقاب لتعتلي منفردا قمة ترتيب المنتخبات مقابل 3 ألقاب فقط كانت من نصيب الأخضر حصل عليها أعوام 1994 و2002 و2003.

ترتيب المجموعة الثانية

وفي سياق متصل حصد منتخب الكويت أول ثلاث نقاط في بطولة خليجي 24، ليتواجد في صدارة المجموعة الثانية فيما يتذيل المنتخب السعودي الترتيب دون نقاط مع منتخبي البحرين وعمان بدون نقاط بعد تعادلهم السلبي اليوم بدون أهداف .