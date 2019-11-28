شكرا لقرائتكم الأهلى والنجم .. رامى ربيعة يخضع لفحص طبى قبل المران الختامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى للنادى الأهلى، إجراء فحص طبى لمدافع الفريق رامى ربيعة قبل مران الفريق المقرر لها مساء اليوم الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة النجم الساحلى غداً باستاد رادس، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعرض رامى ربيعة للإصابة إثر كرة مشتركة بينه وبين زميله بالفريق مروان محسن أثناء الصراع على الكرة، ولم يستكمل ربيعة مران الأمس.

وكشف مسئولو الأهلى أن رامى ربيعة تعرض لكدمة قوية فى الركبة، كما سقط مروان محسن على قدمه أثناء سقوطه، ليتعرض رامى ربيعة أيضاً لكدمة فى وجه القدم.

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وحصل رامى ربيعة على "حقنة مسكنة" على أن يتم متابعة منطقة الركبة، ففى حالة تورمها سيتم إعفاء اللاعب من مواجهة النجم أما فى حالة عدم تورمها وانخفاض معدل الألم، سيعود المدافع الدولى من جديد للحسابات الفنية فى مواجهة النجم الساحلى المرتقبة.