شكرا لقرائتكم وائل بدر مدير فنيا لكرة السلة بنادى سبورتنج خلفا لصبرى عبد النبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم وائل بدر نجم الزمالك السابق، ومدرب الفريق الأبيض، المهمة الفنية لفريق كرة سلة بنادى سبورتنج، خلفا لصبرى عبد النبى .

وقدم صبرى عبد النبى المدير الفنى لسبورتنج، باستقالته بعد الهزيمة من سموحة فى دورى المرتبط، وتم قبولها من مجلس الإدارة، ليتم الاستعانة بوائل بدر فى المهمة .

وبذلك يكون الجهاز الفنى لسلة الزمالك يضم عصام عبد الحميد مديرا فنيا، ومعه سمير جودة، على أن يتم ضم بديلا لبدر فى الفترة المقبلة .

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يذكر أن سبورتنج ينافس فى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع عشر، بينما يلتقى الزمالك مع الأهلى على المركزين الثالث والرابع .