شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتراجع "مركزين" فى التصنيف العالمى بعد التعادلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد التصنيف الصادر اليوم، الخميس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تراجع منتخب مصر "مركزين" في التصنيف ليحتل المركز الـ51 عالمياً والسابع على الصعيد الأفريقى. وسقط منتخب مصر فى فخ التعادل مع كينيا بنتيجة 1/1، وسلبياً مع جزر القمر ضمن منافسات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون الصيف الماضي. وحافظ منتخب السنغال على صدارة قائمة المنتخبات الافريقية في القارة السمراء، بعدما احتفظ بالمركز الـ 20 عالمياً، فيما تقدم منتخب تونس "مركزين" ليحتل المركز الـ 27 عالمياً والثاني افريقياً. Advertisements وارتقى منتخب نيجيريا 4 مراكز ليحتل المركز الـ 31 عالمياً والثالث افريقياً، فيما صعد منتخب الجزائر 3 مراكز ليحتل المركز الـ 35 عالمياً والرابع افريقياً، يليه منتخب المغرب في المركز الـ 43 عالمياً والخامس افريقياً، وغانا في المركز الـ 47 عالمياً والسادس افريقياً.

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